В сети жители регионов делятся фотографиями весеннего снега. Что происходит с погодой в разных уголках Украины 10 апреля, насколько сильным был снег – читайте в материале 24 Канала.

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Снег в Украине 10 апреля

Утро 10 апреля киевляне встретили вместе с апрельским снегом. Также в столице небо затянуло облаками. Поэтому водителям следует быть осторожнее.

Снег в Киеве: смотрите видео

В сети жители столицы сразу начали публиковали "снежные" фото и видео.

Хотя осадки не являются очень интенсивными и относительно быстро тают, но тонкий белый покров снега успел припорошить растения, которые уже проснулись после зимы.



Снег в Киеве 10 апреля / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Поэтому, довольно нетипично для середины весны, что снег прикрывает деревья, которые уже цветут.

В столице выпал снег: смотрите видео

Также снег выпал и на Прикарпатье. Особенно контрастно выглядит снег на фоне зеленой травы, что именно прорастает. Это создает почти сказочный пейзаж.



Снег на Прикарпатье 10 апреля / Фото Вероники Гавриленко, 24 Канал

Очевидцы отмечают, что вечером 9 апреля было теплее, поэтому снег растаял. Однако ночью и под утро 10 апреля снег снова покрыл землю. С утра температура воздуха держится с отметкой минус. Так, там фиксируется около 2 градусов мороза. Ближе к обеду в регионе снова начал падать снег.

На Прикарпатье припорошает снегом: смотрите видео

Отметим, что полиция Ивано-Франковской области предупреждает водителей об ухудшении погодных условий. Указывается, что на территории области наблюдаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта и повысить риск аварийных ситуаций. Правоохранители призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Киеве снег падал и 7 апреля. Тогда он также покрывал асфальт и ветви деревьев. Однако он довольно быстро растаял из-за плюсовой температуры в городе.