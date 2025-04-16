Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Байден заявив, що менш ніж за 100 днів після передачі влади уряд завдав "руйнувань і шкоди", які "буквально захоплюють дух".

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Адміністрація Трампа під шквалом критики

Колишній президент США виступив на конференції ACRD-2025, де наголосив на негативних наслідках скорочень у федеральних установах. За словами Байдена, державні сервіси, зокрема сайт Адміністрації соціального забезпечення, вийшли з ладу – багато американців не можуть отримати доступ до критично важливих послуг.

Він наголосив, що це не просто про цифри в бюджеті, а мова йде про життя мільйонів людей.

Варто зауважити! Попри жорсткі заяви щодо політики Трампа, про війну в Україні у своїй заяві Байден не згадав.

У США тим часом готуються масові протести: демократи закликають громадян до загальнонаціонального дня дії проти скорочення соцвиплат. Байден підтримав ініціативу та вкотре заявив про необхідність захисту програми соціального забезпечення.