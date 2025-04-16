Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Байден заявил, что менее чем за 100 дней после передачи власти правительство нанесло "разрушения и ущерб", которые "буквально захватывают дух".

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Администрация Трампа под шквалом критики

Бывший президент США выступил на конференции ACRD-2025, где отметил негативные последствия сокращений в федеральных учреждениях. По словам Байдена, государственные сервисы, в частности сайт Администрации социального обеспечения, вышли из строя – многие американцы не могут получить доступ к критически важным услугам.

Он подчеркнул, что это не просто о цифрах в бюджете, а речь идет о жизни миллионов людей.

Стоит отметить! Несмотря на жёсткие заявления в адрес политики Трампа, о войне в Украине Байден в своём выступлении не упомянул.

В США тем временем готовятся массовые протесты: демократы призывают граждан к общенациональному дню действия против сокращения соцвыплат. Байден поддержал инициативу и в очередной раз заявил о необходимости защиты программы социального обеспечения.