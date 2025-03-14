Трамп заявил, что в настоящую "неприятность" с Россией мир втянул Байден да еще и обозвал его. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение американского президента в Truth Social.

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Трамп пожаловался на сфальсифицированные и мошеннические выборы

Трамп заявил, что разберется с этой "бедой".

Мошенник Джо Байден втянул нас в настоящую "беду" с Россией (и ВСЕМ ДРУГИМ!), но я собираюсь нас вытащить. Миллионы людей безосновательно погибли, их никогда больше не увидят...

– написал американский президент.

Он добавил, что погибнет еще много людей, если не будет подписано соглашение о прекращении огня и окончательное соглашение с Россией.

"Если бы я был президентом, ВОЙНЫ бы не было. Просто 100% этого бы не произошло. О, как повлияли на нашу страну СФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ И ШАХРАЙСКИЕ ВЫБОРЫ. И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЛИ ЭТО С НАМИ ДОЛЖНЫ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ! БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ И СДЕЛАЙ ЕЕ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!" – эмоционально высказался Трамп.

К слову, это не единственные его обвинения в отношении предыдущих президентов США. Ранее Трамп заявил, что Обама сдал Крым, Байден все, а сам он – ничего.