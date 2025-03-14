Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Как Трамп обвинил предшественников в сдаче территорий Украины

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что если бы он был президентом США, то "Россия не начала бы войну в Украине". В то же время он также обвинил своих предшественников в том, что те "отдали" территории других стран России.

По Крыму, как я уже говорил – его отдал Обама. Байден отдал все, Буш – Грузию, а Трамп – ничего,

– сказал президент США.

В то же время глава Белого дома напомнил, что во время прошлого его срока в 2018 году Соединенные Штаты предоставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Американский лидер подчеркнул, что это оружие оказалось очень эффективным.

"И еще, если взглянуть – я остановил газопровод (Северный поток-2 – 24 Канал) в Европу", – резюмировал Трамп.

К слову, президент США также заявлял, что если Россия не согласится на перемирие с Украиной, то это будет "очень неутешительный момент для мира". В то же время Дональд Трамп заявлял, что имеет рычаги влияния на Владимира Путина, но пока не хочет их применять.