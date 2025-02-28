Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

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Трамп заявил, что Украина должна быть благодарна за "Джавелины"

Американский президент сказал, что США предоставили Украине 350 миллиардов долларов и военное оборудование.

Если бы у вас не было нашего военного оборудования, эта война закончилась бы за две недели,

– убежден Трамп.

На что Зеленский въедливо ответил: уже слышал похожие даты, но от Путина и о 3 днях.

Трамп заметил, что "будет очень сложно вести дела таким образом". А Вэнс настаивал "Просто скажите спасибо!"

Полный текст спора Трампа и Зеленского читайте здесь.

Напряжение между Зеленским и Трампом привело к тому, что Зеленский досрочно уехал из Белого дома. А Трамп сказал, что украинский лидер не готов к миру. Совместную пресс-конференцию лидеров, которая должна была быть после их общения, отменили.