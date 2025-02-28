Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського і Трампа.
Дивіться також Зеленський зустрівся з Трампом: головні заяви лідерів
Трамп заявив, що Україна має бути вдячна за "Джавеліни"
Американський президент сказав, що США надали Україні 350 мільярдів доларів та військове обладнання.
Якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна закінчилася б за два тижні,
– переконаний Трамп.
На що Зеленський ущипливо відповів: уже чув схожі дати, але від Путіна і про 3 дні.
Трамп зауважив, що "буде дуже складно вести справи таким чином". А Венс наполягав "Просто скажіть спасибі!"
Повний текст суперечки Трампа і Зеленського читайте тут.
Напруга між Зеленським і Трампом призвела до того, що Зеленський достроково поїхав з Білого дому. А Трамп сказав, що український лідер не готовий до миру. Спільну пресконференцію лідерів, яка мала бути після їхнього спілкування, скасували.