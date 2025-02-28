Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського і Трампа.

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Трамп заявив, що Україна має бути вдячна за "Джавеліни"

Американський президент сказав, що США надали Україні 350 мільярдів доларів та військове обладнання.

Якби у вас не було нашого військового обладнання, ця війна закінчилася б за два тижні,

– переконаний Трамп.

На що Зеленський ущипливо відповів: уже чув схожі дати, але від Путіна і про 3 дні.

Трамп зауважив, що "буде дуже складно вести справи таким чином". А Венс наполягав "Просто скажіть спасибі!"

Повний текст суперечки Трампа і Зеленського читайте тут.

Напруга між Зеленським і Трампом призвела до того, що Зеленський достроково поїхав з Білого дому. А Трамп сказав, що український лідер не готовий до миру. Спільну пресконференцію лідерів, яка мала бути після їхнього спілкування, скасували.