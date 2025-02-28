Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
До теми У нього страшенна ненависть, – Трамп про Зеленського після суперечки з ним
Що відомо про скасування пресконференції у Білому домі
Офіційний представник Білого дому підтвердив журналістам, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не будуть проводити спільну пресконференцію в п'ятницю, 28 лютого.
Українська делегація також має незабаром покинути Білий дім. Пізніше стало відомо, що президент України достроково залишає резиденцію президента США.
Очікувалося, що два лідери мали б зустрітися зі ЗМІ в Білому домі о 20:00, за київським часом.
До слова, після перепалки із Зеленським Дональд Трамп написав у своєму акаунті в Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру", додавши, що він "може повернутися, коли буде готовий до миру".
Також Україна і США цього дня не підпишуть угоду про рідкісноземельні метали. Всі подальші плани офіційного візиту Зеленського були також скасовані.