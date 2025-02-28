Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

До теми У нього страшенна ненависть, – Трамп про Зеленського після суперечки з ним

Що відомо про скасування пресконференції у Білому домі

Офіційний представник Білого дому підтвердив журналістам, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп не будуть проводити спільну пресконференцію в п'ятницю, 28 лютого.

Українська делегація також має незабаром покинути Білий дім. Пізніше стало відомо, що президент України достроково залишає резиденцію президента США.

Очікувалося, що два лідери мали б зустрітися зі ЗМІ в Білому домі о 20:00, за київським часом.

До слова, після перепалки із Зеленським Дональд Трамп написав у своєму акаунті в Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру", додавши, що він "може повернутися, коли буде готовий до миру".

Також Україна і США цього дня не підпишуть угоду про рідкісноземельні метали. Всі подальші плани офіційного візиту Зеленського були також скасовані.