Володимир Зеленський наголосив, що Росія неодноразово порушувала режим припинення вогню. Опісля між ним, Трампом і Джей Ді Венсом розпочалася словесна перепалка. Ті звинувачували українського лідера у невдячності і у дружбі з Байденом, передає 24 Канал із посиланням на телемарафон.

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Що сказав Трампа про Зеленського

Опісля Дональд Трамп прокоментував перепалку. Він сказав журналістам, що Володимир Зеленський відчуває ненависть до Путіна, яку можна було спостерігати у його заявах.

Ви бачите, яку ненависть він відчуває до путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшенна ненависть,

– заявив Трамп.

Президент додав, що він на боці миру, і хоче врегулювати війну в Україні. владнати цю ситуацію. "Я солідарний з Європою.

Я можу бути жорсткішим за будь-кого. Я був би дуже суворим. Але так угоди не досягнеш, от і все", – пояснив свою позицію президент США.

До слова, Трамп звинуватив Зеленського у неповазі до США: "У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: "Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се...Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США".