Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час зустрічі в Білому домі, що транслюється в етері національного маратону.

До теми Цього документу недостатньо, – Зеленський про угоду зі США про копалини

Зеленський застеріг Трампа від компромісу з Путіним

Журналісти з Білого дому повідомляють, що Дональд Трамп заявив, що "було б чудово", якби він та Зеленський змогли б зупинити війну.

Володимир Зеленський у відповідь заявив, що не повинно бути жодних компромісів з Владіміром Путіним під час обговорення мирної угоди.

Зеленський показав Трампу фотографії воєнних злочинів і додав, що він думає, що президент Трамп на нашій стороні.

До слова, Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання чи він хоче бути на боці України у війні проти Росії. Президент США заявив, що він "між ними двома" і хоче розв'язати проблему війни.