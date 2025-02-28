Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время встречи в Белом доме, что транслируется в эфире национального марафона.

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Зеленский предостерег Трампа от компромисса с Путиным

Журналисты из Белого дома сообщают, что Дональд Трамп заявил, что "было бы замечательно", если бы он и Зеленский смогли бы остановить войну.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что не должно быть никаких компромиссов с Владимиром Путиным при обсуждении мирного соглашения.

Зеленский показал Трампу фотографии военных преступлений и добавил, что он думает, что президент Трамп на нашей стороне.

К слову, Дональд Трамп уклонился от прямого ответа уклонился от прямого ответа на вопрос хочет ли он быть на стороне Украины в войне против России. Президент США заявил, что он "между ними двумя" и хочет решить проблему войны.