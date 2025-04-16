Аналітики показали відповідні бої на оновлених картах. 24 Канал опублікує їх та перекаже основні висновки ISW зі звіту від 16 квітня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 квітня

Російські війська продовжували намагатися витіснити українські сили з їхніх позицій, які ще залишилися в Курській області, а також на північному заході Бєлгородської області, але підтверджених просувань не зробили.

області, а також на північному заході області, але підтверджених просувань не зробили. Окупанти продовжували наступальні дії на Сумському напрямку, на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку, до Борової, на Лиманському напрямку і на Сіверському , але ніде не підтвердили просувань. У місті Часів Яр змін також не було.

напрямку, на півночі Харківської області, на Куп'янському напрямку, до Борової, на Лиманському напрямку і на , але ніде не підтвердили просувань. У місті Часів Яр змін також не було. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що українські сили трохи просунулися в північно-західній частині міста Торецьк. Також ЗСУ просунулися на Покровському напрямку, зокрема в західному Даченському, що на південний захід від Покровська, і в промисловій зоні в східному Піщаному, що на південний схід від Покровська.

Бойові дії в Україні та Росії за 15 квітня / Карти ISW

Російські війська 15 квітня продовжували наступальні дії на Новопавлівському напрямку, також на Курахівському, але підтверджених просувань не зробили.

напрямку, також на Курахівському, але підтверджених просувань не зробили. А проте росіяни під час масштабного механізованого штурму просунулися приблизно на 800 метрів на напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри від 14 квітня показують, як українські сили завдають ударів по російській бронетехніці на схід від Шевченка, що на північний захід від Великої Новосілки.

. Геолокаційні кадри від 14 квітня показують, як українські сили завдають ударів по російській бронетехніці на схід від Шевченка, що на північний захід від Великої Новосілки. Також російські війська просунулися на заході Запорізької області, зокрема вздовж траси Т-0812 Оріхів – Запоріжжя на схід від Щербаків, що на південний захід від Оріхова. Поруч на Херсонському напрямку змін не було.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що українські сили просунулися поблизу Торецька та Покровська, а російські – поблизу Великої Новосілки та на заході Запорізької області.

У звіті за попередню добу Інститут вивчення війни писав, що ворог просунувся на Курщині, на Куп'янському та Покровському напрямках, а ЗСУ мали успіх в районі Торецька та біля Білогорівки на Сіверському напрямку.