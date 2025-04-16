Аналитики показали соответствующие бои на обновленных картах. 24 Канал опубликует их и перескажет основные выводы ISW из отчета от 16 апреля 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 16 апреля

Российские войска продолжали пытаться вытеснить украинские силы с их позиций, которые еще остались в Курской области, а также на северо-западе Белгородской области, но подтвержденных продвижений не сделали.

области, а также на северо-западе области, но подтвержденных продвижений не сделали. Оккупанты продолжали наступательные действия на Сумском направлении, на севере Харьковской области, на Купянском направлении, до Боровой, на Лиманском направлении и на Северском , но нигде не подтвердили продвижений. В городе Часов Яр изменений также не было.

направлении, на севере Харьковской области, на Купянском направлении, до Боровой, на Лиманском направлении и на , но нигде не подтвердили продвижений. В городе Часов Яр изменений также не было. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что украинские силы немного продвинулись в северо-западной части города Торецк. Также ВСУ продвинулись на Покровском направлении, в частности в западном Даченском, что на юго-запад от Покровска, и в промышленной зоне в восточном Песчаном, что на юго-восток от Покровска.

Боевые действия в Украине и России за 15 апреля / Карты ISW

Российские войска 15 апреля продолжали наступательные действия на Новопавловском направлении, также на Кураховском, но подтвержденных продвижений не сделали.

направлении, также на Кураховском, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако россияне во время масштабного механизированного штурма продвинулись примерно на 800 метров в направлении Великой Новоселки . Геолокационные кадры от 14 апреля показывают, как украинские силы наносят удары по российской бронетехнике к востоку от Шевченко, что на северо-запад от Великой Новоселки.

. Геолокационные кадры от 14 апреля показывают, как украинские силы наносят удары по российской бронетехнике к востоку от Шевченко, что на северо-запад от Великой Новоселки. Также российские войска продвинулись на западе Запорожской области, в частности вдоль трассы Т-0812 Орехов – Запорожье к востоку от Щербаков, что на юго-запад от Орехова. Рядом на Херсонском направлении изменений не было.

Подытоживая, ISW отметил, что украинские силы продвинулись вблизи Торецка и Покровска, а российские – вблизи Великой Новоселки и на западе Запорожской области.

В отчете за предыдущие сутки Институт изучения войны писал, что враг продвинулся на Курщине, на Купянском и Покровском направлениях, а ВСУ имели успех в районе Торецка и у Белогоровки на Северском направлении.