Отметим, что на многих направлениях атаки врага на позиции ВСУ успеха не имели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор фронта от ISW за 14 апреля

Российские силы недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что вражеские войска недавно продвинулись на юго-запад от Гуево (к югу от Суджи).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что вражеские войска недавно продвинулись на юго-запад от Гуево (к югу от Суджи). В понедельник, 14 апреля, на северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не подтвердили наступление.

продолжались бои, но российские войска не подтвердили наступление. Захватчики продолжали наступательные действия на Сумском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Российские оккупанты 14 апреля продолжали наступательные действия на Харьковском направлении , но не продвигались. Указывается, что и 13, и 14 апреля враг вел наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

, но не продвигались. Указывается, что и 13, и 14 апреля враг вел наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Вражеские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российская армия продвинулась на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российская армия продвинулась на северо-запад от Степной Новоселовки (на юго-восток от Купянска). В понедельник, 14 апреля, российские оккупанты продолжали наступление в направлении Борового , но не продвинулись. Указывается, что вражеские войска вели наступательные действия на северо-восток, восток и юго-восток от Боровой 13 и 14 апреля.

, но не продвинулись. Указывается, что вражеские войска вели наступательные действия на северо-восток, восток и юго-восток от Боровой 13 и 14 апреля. Российская армия 14 апреля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении , но не подтвердили наступление.

, но не подтвердили наступление. Аналитики отмечают продвижение как украинских, так и российских сил на Северском направлении. Так, геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Также, согласно геолокационным кадрам 13 апреля, российская армия продвинулась на запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска).

Так, геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Также, согласно геолокационным кадрам 13 апреля, российская армия продвинулась на запад от Белогоровки (на северо-восток от Северска). Противник продолжал наступательные действия возле Часового Яра , но не продвинулся.

, но не продвинулся. Силы обороны Украины продвинулись в пределах Торецка и к северо-востоку от него.

и к северо-востоку от него. Вражеские силы продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что противник немного продвинулся в западной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что противник немного продвинулся в западной Лисовке (к юго-востоку от Покровска). Российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация возле Большой Новоселки.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Такая же ситуация возле Противник также продолжал наступательные действия и на Кураховском направлении , но подтвержденных наступлений не совершил.

, но подтвержденных наступлений не совершил. Оккупанты продолжали наступательные операции в Запорожской области, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Также 13 и 14 апреля вражеские силы вели ограниченные наступательные операции на Днепровском (Херсонском) направлении, но не продвинулись.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны