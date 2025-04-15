Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Где враг активизировал использование техники

Аналитики указывают, что российские войска, вероятно, активизировали использование бронетехники по всему фронту. Это произошло после того, как в конце 2024 – начале 2025 года техника выполняла преимущественно функции огневой поддержки и полагалась на пехотные атаки для продвижения

Представитель Луганской группы украинских войск подполковник Дмитрий Запорожец заявил 13 апреля, что накануне украинские войска отбили усиленную ротную механизированную атаку россиян в направлении Ступочек и Клещеевки, в которой участвовали 13 бронемашин, несколько гражданских автомобилей и неустановленное количество мотоциклов.

В то же время украинская бригада, действующая на Новопавловском направлении, опубликовала 14 апреля кадры, на которых видно, что российские войска проводят усиленную ротную механизированную атаку с использованием более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и нескольких танков. В бригаде рассказали, что оккупанты пытались продвинуться волной мотоциклов впереди атакующей бронетехники, чтобы быстро добраться до украинских позиций.

Другая украинская бригада, действующая неподалеку, заявила, что российский штурм произошел возле Свободного Поля, и что украинские защитники уничтожили два танка и 12 БМП.

Нацгвардия опубликовала 14 апреля кадры, на которых видно, что российские войска проводят усиленную ротную механизированную атаку с тремя танками, 18 БМП, неустановленным количеством боевых машин МТ-ЛБ и 41 мотоциклом в неустановленном районе на Запорожском направлении. Силы обороны отбили атаку и уничтожили два БМП и один БТР.

Почему россияне используют гражданские авто на фронте

В Институте изучения войны отмечают, что с осени 2024 года российские войска начали дополнять механизированные атаки гражданскими автомобилями, мотоциклами и квадроциклами. Это произошло после того, как ограничили использование бронетехники по всей линии фронта, вероятно, из-за беспокойства относительно значительных потерь бронетехники летом и в начале осени 2024 года.

Оккупанты в значительной степени полагались на небольшие пехотные группы для продвижения в Украине и использовали бронетехнику для транспортировки пехоты к линии фронта и огневой поддержки пехотных атак в конце осени 2024 года – зимой 2024 – 2025 годов.

Несмотря на то, что российские войска продолжают атаковать небольшими пехотными группами вдоль линии фронта, возможно, они снова привлекут бронетехнику к фронтовым штурмовым операциям в рамках общей интенсификации вдоль всей линии фронта.

Представитель украинской группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил 14 апреля, что российские войска используют больше гражданских транспортных средств на Покровском направлении из-за их высокой маневренности, что позволяет уклоняться от украинских беспилотников.

Трегубов также отметил, что украинские беспилотники делают использование российской бронетехники на Покровском направлении неэффективным.

"Недавняя интенсификация использования российской бронетехники свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, меньше занимается уменьшением запасов бронетехники или, по крайней мере, готово смириться с дополнительными потерями бронетехники, если российские войска смогут получить дополнительные преимущества перед возможным будущим прекращением огня", – резюмировали аналитики.

К слову, 13 апреля пограничники остановили механизированный штурм оккупантов на Краматорском направлении. Кроме бронемашины и легких бронированных тягачей было поражено укрытие россиян и несколько экипажей вражеской техники.