Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Успешная работа операторов дронов против оккупантов

На днях пограничники подразделения "Феникс" сорвали штурм оккупантов вблизи Курдюмовки. Враг двигался к украинским позициям на тягачах и другой бронетехнике, но столкнулся с сопротивлением ВСУ.

Так пилоты дронов применили БпЛА с боекомплектами, чтобы не допустить продвижения россиян.

Благодаря слаженным действиям украинские военные смогли уничтожить бронемашину оккупантов и легкие бронированные тягачи. Также удалось нанести удар по позиции противника, где находился личный состав.

Поражено укрытие захватчиков и несколько экипажей вражеской техники.

ВСУ нанесли удар по оккупантам возле Курдюмовки: смотрите видео

Ранее подразделение "Феникс" остановило масштабный штурм россиян в районе Клещеевки. Враг наступал на позиции ВСУ, используя разнообразную бронетехнику. Украинские защитники уничтожили и повредили многоцелевые бронированные транспортеры-тягачи и танки противника.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении в целом зафиксировано 11 боестолкновений. Враг наступал в районе Часового Яра, в направлении Предтечино и у Андреевки. В воскресенье, 13 апреля, вблизи Предтечино произошло два вражеских штурма.