Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пограничное подразделение беспилотных авиационных систем "Феникс".

Смотрите также Хаос нарастает: Россия имеет проблемы из-за регулярных атак украинских дронов

Операторы БпЛА уничтожили технику россиян в Донецкой области

Утром 12 апреля бойцы "Феникса" использовали дроны, чтобы помешать штурму противника в районе населенного пункта Клещеевка.

Они совместно с военными из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и 5 отдельной штурмовой Киевской бригады отбили механизированный накат россиян в Донецкой области. Враги привлекли к наступлению много своей техники и членов личного состава, но благодаря умелым действиям украинских операторов БпЛА и других подразделений потеряли все.

Воины сообщили, что их усилиями в этот день уничтожено 3 многоцелевых бронированных транспортеров-тягачей. Еще один получил серьезные повреждения. Также военные вывели из строя два вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А.

Точная работа украинских защитников: смотрите видео

К слову, только за минувшие сутки Россия потеряла на войне в Украине 1240 своих солдат. Поэтому общие боевые потери врага достигли уже около 931 450 человек. Украинские военные также уничтожили российские танки, артиллерийские системы, бронированные машины и другую технику.