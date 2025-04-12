Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

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Оператори БпЛА знищили техніку росіян на Донеччині

Зранку 12 квітня бійці "Феніксу" використали дрони, щоб завадити штурму противника в районі населеного пункту Кліщіївка.

Вони спільно з військовими з 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і 5 окремої штурмової Київської бригади відбили механізований накат росіян у Донецькій області. Вороги залучили до наступу багато своєї техніки та членів особового складу, але завдяки вправним діям українських операторів БпЛА та інших підрозділів втратили все.

Воїни повідомили, що їхніми зусиллями цього дня знищено 3 багатоцільових броньованих транспортерів-тягячів. Ще один зазнав серйозних ушкоджень. Також військові вивели з ладу два ворожі танки та ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А.

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До слова, лише за минулу добу Росія втратила на війні в Україні 1240 своїх солдатів. Відтак загальні бойові втрати ворога сягнули вже близько 931 450 осіб. Українські військові також знищили російські танки, артилерійські системи, броньовані машини та іншу техніку.