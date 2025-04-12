Загальні бойові втрати ворога сягнули вже близько 931 450 осіб. Зокрема, противник також не зміг дорахуватися чимало танків, артилерійських установок та іншої техніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника сягають:

Особового складу – близько 931450 (+1240)осіб,

танків – 10591 (+11);

бойових броньованих машин – 22055 (+7);

артилерійських систем – 26092 (+49);

РСЗВ – 1362 (+2);

засобів ППО – 1127 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32278 (+78);

крилатих ракет – 3145 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 43807 (+128);

спеціальної техніки – 3798 (+0).



Втрати ворога на 12 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 11 квітня на Куп'янському напрямку ЗСУ успішно відбили штурмові дії ворога біля Нової Кругляківки та Загризового. У напрямку Петропавлівки російська армія намагалася провести механізований штурм за участю 40 окупантів під прикриттям чотирьох бронемашин.

Наші захисники відкрили вогонь у відповідь, внаслідок чого усю бронетехніку було знищено, а противник зазнав суттєвих втрат.