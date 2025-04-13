Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа боевых медиков добровольческого батальона "Госпитальеры" Олег Магдич, заметив, что россияне пересели на мотоциклы. Благодаря скорости они могут врываться прямо в посадки.

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Россияне заменили тяжелую технику на мотоциклы

По словам командира экипажа боевых медиков, последний штурм русских, который он видел с собратьями был в районе Гуляйполя Запорожской области.

Тактика у россиян была следующая: оккупанты заскакивали в посадки украинских военных на мотоциклах и мопедах. Враг не применял тяжелую технику, которую быстро могут уничтожить украинские операторы БпЛА.

Остановить быстрый мотоцикл не просто. Россияне быстро доезжали до точки высадки, врывались на этих мотоциклах в посадки, потом их бросали и уже с обеих сторон шли штурмовать,

– пояснил он.

Магдич отметил, что Силы обороны готовы к таким вражеским штурмам и знают, как правильно этому противодействовать. Однако, к сожалению, россияне также активно применяют различные виды дронов – на оптоволокне, FPV, а также "Молнии" для поражения целей ВСУ.

Командир экипажа боевых медиков заметил, что "Госпитальеры" работают исключительно благодаря донатам украинцев.

Важно! 24 Канал привлекает читателей приобщиться к актуальным собраниям батальона "Госпитальеры" по ссылке.

Магдич добавил, что один из важнейших сборов батальона есть на нужды семей погибших военных или родных пропавших без вести. "Госпитальеры" занимаются ими и помогают.