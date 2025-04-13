Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW). В частности, оккупанты используют беспилотники "Шахед" в плотном порядке во время пусков по украинским городам.

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Как россияне экспериментируют с атаками

По данным аналитиков, в течение последних недель россияне откорректировали тактику ударов на большие расстояния, вероятно, чтобы нанести значительный ущерб ударными пакетами размеров, подобных тем, которые они использовали ранее, и для запугивания украинских гражданских.

Источники в Украине и немецкое издание BILD недавно сообщили, что россияне перебрасывают беспилотники дальнего радиуса действия на большой высоте в нескольких километрах от крупных украинских городов и других целей, прежде чем нанести синхронные удары несколькими БпЛА.

По словам украинских источников, противник применяет дроны-камикадзе типа "Шахед" в плотном порядке, чтобы уничтожить украинские системы ПВО. Враг сосредотачивает группу из 10 – 15 беспилотников "Шахед" за пределами города, прежде чем нанести удар по нему.

Руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат 6 апреля сообщил, что россияне постоянно модернизируют свои БпЛА типа "Шахед", баллистические ракеты и тактику нанесения ударов, что затрудняет способность украинских сил их сбивать.

Армия России ранее запускала беспилотники дальнего радиуса действия "Шахед" сериями волн против различных целей каждую ночь, и эти сообщения об использовании беспилотников в более плотных формациях свидетельствуют о том, что российские войска считают, что эта новая тактика будет эффективнее подавлять украинскую противовоздушную оборону,

– говорится в отчете.

К слову, в ночь на 13 апреля враг запустил 55 ударных беспилотников, из которых силы противовоздушной обороны сбили почти все. Украинским защитникам удалось сбить 43 "Шахеды". Еще 12 дронов – было локально потеряно без негативных последствий.