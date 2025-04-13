Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема, окупанти використовують безпілотники "Шахед" у найщільнішому порядку під час пусків по українських містах.

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Як росіяни експериментують з атаками

За даними аналітиків, протягом останніх тижнів росіяни відкоригували тактику ударів на великі відстані, ймовірно, аби завдати значної шкоди ударними пакетами розмірів, подібних до тих, які вони використовували раніше, і для залякування українських цивільних.

Джерела в Україні та німецьке видання BILD нещодавно повідомили, що росіяни перекидають безпілотники далекого радіусу дії на великій висоті за декілька кілометрів від великих українських міст та інших цілей, перш ніж завдати синхронних ударів кількома БпЛА.

За словами українських джерел, противник застосовує дрони-камікадзе типу "Шахед" у найщільнішому порядку, щоб знищити українські системи ППО. Ворог зосереджує групу з 10 – 15 безпілотників "Шахед" за межами міста, перш ніж завдати удару по ньому.

Керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат 6 квітня повідомив, що росіяни постійно модернізують свої БпЛА типу "Шахед", балістичні ракети й тактику завдання ударів, що ускладнює здатність українських сил їх збивати.

Армія Росії раніше запускала безпілотники дальнього радіуса дії "Шахед" серіями хвиль проти різних цілей щоночі, і ці повідомлення про використання безпілотників у більш щільних формаціях свідчать про те, що російські війська вважають, що ця нова тактика ефективніше подавлятиме українську протиповітряну оборону,

– ідеться у звіті.

До слова, у ніч проти 13 квітня ворог запустив 55 ударних безпілотників, з яких сили протиповітряної оборони збили майже всі. Українським захисникам вдалося збити 43 "Шахеди". Ще 12 дронів – було локаційно втрачено без негативних наслідків.