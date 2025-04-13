З них вдалося збити 19 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську військову адміністрацію. Там розповіли деталі атаки на Київ.

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Які наслідки атаки на Київ

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж минулої доби у Києві тричі оголошували повітряну тривогу, загальна тривалість якої становить 4 години. У ніч на 13 квітня у повітряному просторі столиці та навколо Києва зафіксували 30 ворожих БпЛА.

19 з них знищено засобами ППО. Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування,

– ідеться у повідомленні.