Из них удалось сбить 19 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию. Там рассказали детали атаки на Киев.

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Какие последствия атаки на Киев

Согласно обнародованной информации, за прошедшие сутки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу, общая продолжительность которой составляет 4 часа. В ночь на 13 апреля в воздушном пространстве столицы и вокруг Киева зафиксировали 30 вражеских БПЛА.

19 из них уничтожены средствами ПВО. Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования,

– говорится в сообщении.