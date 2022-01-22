"Живий ланцюг" українські вчені утворили у сніговому тунелі. Навколо них – кількаметрові замети зі снігу.

До теми У Києві розгорнули 30-метровий прапор і створили "живий ланцюг" на мосту Патона

Полярники хотіли долучитись до акції єднання

До акції приєднались, як учасники експедиції, так і дослідники, які працюють на станції. У такий спосіб українці, які зараз перебувають далеко від дому, хотіли долучитись до традиційної всеукраїнської акції єднання. Полярники віртуально взялись за руки з тисячами інших українців.

Адже в Антарктиді дуже чітко усвідомлюєш, якою унікальною, красивою та різноманітною є Україна, і що нам усім важливо єднатися для її збереження та захисту,

– зазначили у Національному антарктичному науковому центрі України.

Дивіться фото ланцюга єдності в Антарктиді / Фото National Antarctic Scientific Center of Ukraine:

На станції "Академік Вернадський" були рекордні снігопади

Зазначимо, що нещодавно станцію "Академік Вернадський" буквально засипало снігом. Таких снігопадів тут не бачили протягом 20 років. Полярникам довелось відкопувати усю інфраструктуру станції.

Раніше Альпіністи з Дніпра та Харкова підкорили найвищу гору Антарктиди

День соборності в Україні: коротко

22 січня 1919 року урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Лише 22 січня 1990 року небайдужі українці відзначили Акт Злуки як свято. Раніше цього не дозволяла робити радянська влада.

З нагоди до Дня соборності до українців звернувся президент Володимир Зеленський.

У Києві розгорнули 30-метровий національний стяг та створили "живий ланцюг" на мосту Патона.

Цей день в історії: День соборності України



