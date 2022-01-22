Звернення до українців опублікували на сайті Офісу Президента. Зеленський зазначив, що 22 січня відзначають 103-ю річницю від дня проголошення Універсалу про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну Україну.
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Акт злуки – важлива сторінка у державотворенні
Президент зауважив, що проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення. День Соборності – національне свято і важлива пам'ятна дата.
Нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє,
– наголосив Зеленський.
Глава держави написав, що 22 січня ми святкуємо річницю втілення прагнень про єдність України, торжества оптимізму і віри. Якщо перечитати спогади людей тих днів, які творили історію, то можна відчути дух часу та перейнятись особливим настроєм.
Варто не лише вивчати історію, а й осягати причини дій та наслідки
На думку Зеленського, варто не лише вивчати історію, а й осягати причини дій та наслідки, аналізувати помилки, проводити історичні паралелі та робити правильні висновки. Обов'язок перед майбутніми поколіннями – зберегти соборність та незалежність.
Єдність Українського народу – це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас. Ми – це Україна. Україна – це ми,
– додав президент.
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Головне про День Соборності України:
- 22 січня 1919 року урочисто був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР)
- Проголошення Акта Злуки відбулось на Софійському майдані в Києві.
- Радянська влада усіляко замовчувала про цю історичну подію. Лише 22 січня 1990 року небайдужі українці відзначили Акт Злуки як свято.
- Традиційно у цей день українці утворюють "живі ланцюги".
Яким був цей день в історії: дивіться відео про День Соборності