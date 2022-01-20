Акція, в якій взяли участь педагоги та учні навчальних класів, відбулася вранці 20 січня. Діти та дорослі вийшли на територію навчального закладу та завели хоровод навколо прапору України.

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Відео флешмобу зняли місцеві мешканці, які кричали школярам "Слава Україні!" та чули: "Героям слава!".

Як у школах Києва відзначають День соборності

Згідно з планом заходів, який затвердили у КМДА, святкування річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР у навчальних закладах почалося 17 січня. Триватимуть заходи 5 днів.

У школах столиці проводитимуть тематичні уроки та години, екскурсії, квести та флешмоби.

Крім того, учні покладатимуть квіти до меморіальних дошок.

Дивіться відео акції на честь Дня соборності у 321 школі Києва:

Величезний ланцюг створять на мосту Патона

Окрім офіційних заходів на честь Дня соборності у Києві проведуть традиційну акцію "Живий ланцюг соборності". Кожного року, починаючи з 2008. 22 січня мостом Патона проходять тисячі патріотів. Під час акції люди символічно об'єднують два береги Києва, рухаючись двома колонами – з лівого берега на правий та назустріч.