На акції були люди різного віку. Вони розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона під вигуки "Одна єдина соборна Україна!".

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"День злуки – тримаємось за руки"

До 103-ої річниці злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в столиці провели традиційні заходи. Дійства відбувалися на мосту Патона.



День соборності у Києві / Фото Валентини Поліщук

Учасники заходів сформували дві колони на протилежних кінцях мосту і пронесли синє та жовте полотнища. Посередині посту два полотна утворили 30-метровий державний стяг.

Розгортання 30-метрового прапора на мосту Патона: дивіться відео

У цей день також не забули про "живий ланцюг". Його учасники акції утворили на тому ж мості. "Живий ланцюг" символізує єдність Заходу та Сходу нашої держави.

"Живий ланцюг" у Києві: дивіться відео