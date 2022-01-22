На акції були люди різного віку. Вони розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона під вигуки "Одна єдина соборна Україна!".
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"День злуки – тримаємось за руки"
До 103-ої річниці злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в столиці провели традиційні заходи. Дійства відбувалися на мосту Патона.
День соборності у Києві / Фото Валентини Поліщук
Учасники заходів сформували дві колони на протилежних кінцях мосту і пронесли синє та жовте полотнища. Посередині посту два полотна утворили 30-метровий державний стяг.
Розгортання 30-метрового прапора на мосту Патона: дивіться відео
У цей день також не забули про "живий ланцюг". Його учасники акції утворили на тому ж мості. "Живий ланцюг" символізує єдність Заходу та Сходу нашої держави.
"Живий ланцюг" у Києві: дивіться відео
Що відомо про "живий ланцюг"
"Живий ланцюг" став традиційним заходом на честь Дня соборності в Україні. Уперше таку акцію провели 21 січня 1990 року на честь 71-ої річниці злуки УНР і ЗУНР. Тоді "живий ланцюг" з'єднав Львів та Київ. Довжина "ланцюга" перевищувала 770 кілометрів. Після здобуття Україною незалежності, така акція стала щорічною.