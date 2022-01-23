Напис зробили на одній з багатоповерхівок Деснянському районі на вулиці Теодора Драйзера. Побачити його можна навіть у додатку Google Карти.

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"Путіна" видно з супутника

Напис про Путіна легко побачити із супутника. Легендарний лозунг, який намалювали на даху, видніється на мапах.



Ось так "оздобили" дах багатоповерхівки / Скриншот Ось так "оздобили" дах багатоповерхівки / Скриншот

Хто та коли створив цей напис на даху багатоповерхівки – поки невідомо. Однак з урахуванням того, як виглядає місцевість на картах, можна припустити, що він там уже щонайменше від минулого літа.

Кричалка про Путіна й істерики Кремля

У серпні 2021 року під час репетиції параду до Дня Незалежності військові Збройних Сил України маршували під кричалку "Путін х**ло".

Відео з репетиції одразу ж стало популярним у мережі. Воно викликало в Кремля справжню істерику. Пропагандистка Ольга Скабєєва назвала це "образою всього російського народу".