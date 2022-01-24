О созыве СНБО сообщили утром 24 января, состоялся он в здании Офиса Президента. Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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На заседании рассматривали внутренние и внешние угрозы

Он рассказал, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы. Также члены СНБО обсудили противодействие коронавирусу, текущее положение дел в экономике и энергетике.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Алексея Данилова:

Обратите внимание! Предварительное заседание СНБО состоялось накануне Нового года – 30 декабря.

Какие темы поднимали на предыдущем заседании: