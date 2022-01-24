О созыве СНБО сообщили утром 24 января, состоялся он в здании Офиса Президента. Сразу после заседания на брифинг вышел секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Важно Джонсон заявил, что ситуация в Украине "мрачная", но вторжение вроде бы "не неизбежно"

На заседании рассматривали внутренние и внешние угрозы

Он рассказал, что главным вопросом заседания была нацбезопасность – внутренние и внешние угрозы. Также члены СНБО обсудили противодействие коронавирусу, текущее положение дел в экономике и энергетике.

Смотрите онлайн-трансляцию брифинга Алексея Данилова:

Какие темы поднимали на предыдущем заседании:

  • Затронули тему ситуации у границ Украины. Речь шла о границах России, а также Беларуси, Литвы и Польши.
  • Обсудили и вопрос санкций против людей, которые совершают неправомерное судопроизводство на временно оккупированных территориях Украины.
  • На СНБО заслушали отчеты и относительно украинских контрабандистов. По словам Алексея Данилова, санкции эффективно работают
  • Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил о распространении Омикрона в Украине.