Про це в коментарі сайту 24 каналу розповів професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Олексій Гарань.

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Низка заходів: що передбачається?

Гарань розповів, що санкції будуть включати цілу низку економічних заходів. В тому числі стосуватимуться безпосередньо Путіна та його оточення. Також можливе припинення запуску "Північного потоку-2" та відключення від SWIFT.

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Набагато складніша ситуація, якщо Путін піде не на повномасштабне вторгнення, а буде робити якусь локальну, обмежену військову операцію. Наприклад, він може спробувати захопити дамбу на Північнокримському каналі, захопити якийсь стратегічний український порт, пункт на Донбасі або буде продовжувати цю повзучу анексію Азовського моря, додав експерт.

Тривалий час були питання, а що буде в цьому випадку? Захід почне допомагати Україні, будуть ці так звані "пекельні санкції". І минулого тижня Байден дуже не впевнено відповів на це питання. З цього приводу була реакція України. Олексій Гарань Професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Потім американці миттєво виправили це, пролунали заяви президента США Джо Байдена і Державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена про те, якщо будь-які російські військові сили перейдуть через український кордон, це буде розцінено як вторгнення, яке зіткнеться зі швидкою та жорсткою відповіддю.

Олексій Гарань / Фото – фейсбук експерта

За словами Гараня, це дуже позитивний сигнал. Крім цього, до України надходить зброя від США, Британії, Канади, країн Балтії, Чехії. Ця допомога почала збільшуватися, що також позитивно. Але чи зупинить це Путіна, – сказати важко, адже повністю його мета – незрозуміла.

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