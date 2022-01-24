Також Україні буде надано летального озброєння, яке можна швидко й легко інтегрувати в ЗСУ та при масовому застосуванню це може дати ефект. Про це в коментарі сайту 24 канал розповів військовий аналітик Микола Бєлєсков.

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Якими можуть бути санкції

Бєлєсков розповів, що санкції будуть миттєві. Однак, питання полягає в тому, які саме вони будуть. Чи стосуватимуться вони енергетичного, фінансового та банківського секторів Російської Федерації.

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Останні півтора тижня ми бачимо, що російський ринок і біржу доволі "лихоманить". Навіть на повідомленнях можливості ескалації. Тобто, якщо буде вторгнення, то, звичайно, ринок і курс рубля відреагують негативно. Микола Бєлєсков Військовий аналітик

За його словами, буде також посилення України. Тобто надання летального озброєння, яке можна швидко й легко інтегрувати в ЗСУ та яке при масовому застосуванню може дати ефект. Про це декларують США та низка країн Центрально-Східної Європи. Тобто, протитанкові комплекси, гранатомети, засоби зв’язку.

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У Збройних силах України будуть розгортатися деякі з’єднання. Однак, які саме – невідомо, оскільки ця інформація регулюється законом "Про державну таємницю". Мовиться, зокрема, про "Стратегічний план застосування Збройних сил", який пропрацьований та кожного року уточнюються, в тому числі на стратегічних командно-штабних навчаннях.

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Що відомо про санкції проти Росії

Німеччина зробила несподівану заяву. Канцлер Олаф Шольц попросив німців "не мати ілюзій" щодо потенційних нових санкцій проти Росії. За його словами, ці санкції вплинуть і на економіку Німеччини.

РНБО України на засіданні 30 грудня 2021 року вирішила запровадити санкції проти низки фізичних та юридичних осіб. Здебільшого вони мають стосунок до окупації Криму.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Вашингтон поки що не вводитиме санкцій проти Росії. Причиною глава Держдепу назвав можливу втрату "ефекту стримування".