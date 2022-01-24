Также Украине будет предоставлено летальное вооружение, которое можно быстро и легко интегрировать в ВСУ и при массовом применении это может дать эффект. Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказал военный аналитик Николай Белесков.

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Какими могут быть санкции

Белесков рассказал, что санкции будут мгновенными. Однако вопрос заключается в том, какими именно они будут. Будут ли они касаться энергетического, финансового и банковского секторов Российской Федерации.

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Последние полторы недели мы видим, что российский рынок и биржу достаточно "лихорадит". Даже на сообщениях возможности эскалации. То есть если будет вторжение, то, конечно, рынок и курс рубля отреагируют отрицательно. Николай Белесков Военный аналитик

По его словам, будет также усиление Украины. То есть, предоставление летального вооружения, которое можно быстро и легко интегрировать в ВСУ и которое при массовом применении может дать эффект. Об этом декларируют США и ряд стран Центрально-Восточной Европы. То есть противотанковые комплексы, гранатометы, средства связи.

Эксперт убежден, если будет вторжение, то рынок России отреагирует / Фото – фейсбук Белескова

В Вооруженных силах Украины будут разворачиваться некоторые соединения. Однако, какие именно неизвестно, поскольку эта информация регулируется законом "О государственной тайне". Речь, в частности, о "Стратегическом плане применения Вооруженных сил", который проработан и каждый год уточняются, в том числе на стратегических командно-штабных учениях.

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Что известно о санкциях против России

Германия сделала неожиданное заявление. Канцлер Олаф Шольц попросил немцев "не питать иллюзий" относительно потенциальных новых санкций против России. По его словам, эти санкции отразятся и на экономике Германии.

СНБО Украины на заседании 30 декабря 2021 года решил ввести санкции против ряда физических и юридических лиц. В основном они относятся к оккупации Крыма.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон пока не будет вводить санкции против России. Причиной глава Госдепа назвал возможный урон "эффекта сдерживания".

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