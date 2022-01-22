Президент Владимир Зеленский 21 января подписал 4 указа ( №19/2022 , №20/2022 , №21/2022 и №22/2022 ). Этими документами глава государства ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны.

Также интересно Без долларов и SWIFT: Россия напугана возможными санкциями

Против кого и за что Украина вводит санкции с 21 января

С 21 января указами президента на выполнение решений СНБО от 30 декабря Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста, неправосудным решениям по Крымской епархии ПЦУ и действиям, вредящим национальным интересам Украины. А именно:

6 физических и 24 юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и территорией России, и к причинению вреда национальному культурному наследию в Севастополе.

18 физических лиц, причастных к принятию "судебных" решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма. Это преимущественно "судьи" и "прокуроры", работающие на оккупантов.

52 физических лиц, которые занимали или занимают руководящие должности в оккупационной администрации России на территории Крыма, и наносят существенный вред национальным интересам украинского народа.

Напомним: еще 8 сентября 2021 года Кабмин предложил ввести пакет санкций против России за незаконное строительство Керченского моста и разрушение парков в Севастополе.

Самые интересные фигуранты нового санкционного списка

Большинство оказавшихся под санкциями предприятий – российские. Это, скажем, "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Крымсетьэнергопроект" и тому подобные Также в списке государственные компании России – "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", охрана министерства транспорта России и даже севастопольский "Центр развития туризма", подконтрольный оккупантам.

В список подсанкционных попали компании и не российские. В частности, австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au (и отдельно 6 его работников, включая и основателя Вольфа Прикса), подготовившее проект оперы в оккупированном Севастополе.

Под санкциями (а они вводятся на 3 года) будет и офшорная компания из Кипра BISCONE LIMITED. Ее связывают с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, и именно ей принадлежат чуть более 5% акций украинского государственного предприятия "Турбоатом", одного из крупнейших в мире производителей турбин для тепловых и атомных электростанций.

В санкционный список попал и российский дизайнер Артемий Лебедев – именно он разрабатывал логотип для оккупированного россиянами Крыма.

Какие именно ограничения наложили на подсанкционных

Блокировка активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться его имуществом).

Запрет на вывод капиталов за пределы Украины.

Другие санкции (например, прекращение финансовых операций).

К слову, недавно мы были свидетелями дипломатического скандала из-за давнишних международных "крымских" санкций:

Вице-премьер правительства Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия никогда не отдаст Украине Крым, и что санкции против Кремля оказались неэффективными.

После жесткой реакции Украины и его собственного руководителя – премьера Эдуарда Гегера, Сулик объяснил свои слова "личной позицией". Но не отказался от них.