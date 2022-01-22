Президент Владимир Зеленский 21 января подписал 4 указа ( №19/2022, №20/2022, №21/2022 и №22/2022). Этими документами глава государства ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны.
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Против кого и за что Украина вводит санкции с 21 января
С 21 января указами президента на выполнение решений СНБО от 30 декабря Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста, неправосудным решениям по Крымской епархии ПЦУ и действиям, вредящим национальным интересам Украины. А именно:
- 6 физических и 24 юридических лиц, причастных к сооружению и эксплуатации железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и территорией России, и к причинению вреда национальному культурному наследию в Севастополе.
- 18 физических лиц, причастных к принятию "судебных" решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины на временно оккупированной территории Крыма. Это преимущественно "судьи" и "прокуроры", работающие на оккупантов.
- 52 физических лиц, которые занимали или занимают руководящие должности в оккупационной администрации России на территории Крыма, и наносят существенный вред национальным интересам украинского народа.
Самые интересные фигуранты нового санкционного списка
Большинство оказавшихся под санкциями предприятий – российские. Это, скажем, "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", "Крымсетьэнергопроект" и тому подобные Также в списке государственные компании России – "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", охрана министерства транспорта России и даже севастопольский "Центр развития туризма", подконтрольный оккупантам.
В список подсанкционных попали компании и не российские. В частности, австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb(l)au (и отдельно 6 его работников, включая и основателя Вольфа Прикса), подготовившее проект оперы в оккупированном Севастополе.
Под санкциями (а они вводятся на 3 года) будет и офшорная компания из Кипра BISCONE LIMITED. Ее связывают с российским бизнесменом Алексеем Мордашовым, и именно ей принадлежат чуть более 5% акций украинского государственного предприятия "Турбоатом", одного из крупнейших в мире производителей турбин для тепловых и атомных электростанций.
В санкционный список попал и российский дизайнер Артемий Лебедев – именно он разрабатывал логотип для оккупированного россиянами Крыма.
Какие именно ограничения наложили на подсанкционных
- Блокировка активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться его имуществом).
- Запрет на вывод капиталов за пределы Украины.
- Другие санкции (например, прекращение финансовых операций).
К слову, недавно мы были свидетелями дипломатического скандала из-за давнишних международных "крымских" санкций:
- Вице-премьер правительства Словакии Рихард Сулик заявил, что Россия никогда не отдаст Украине Крым, и что санкции против Кремля оказались неэффективными.
- После жесткой реакции Украины и его собственного руководителя – премьера Эдуарда Гегера, Сулик объяснил свои слова "личной позицией". Но не отказался от них.
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