Сулик – вице-премьер, министр экономики Словакии – назвал санкции против страны-оккупантки неудачными. Страны якобы "должны торговать друг с другом". Политик пожаловался, что некоторые из экспортеров пострадали.
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Санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения,
– заявил Сулик.
Реакция МИД Украины
Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что заявления министра экономики Словакии – неприемлемы. Они ставят под сомнение территориальную целостность Украины.
"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций", – говорится в сообщении.
Николенко отметил, что комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины.
Украина требует публичного опровержения высказываний со стороны Сулика.
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