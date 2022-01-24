По его словам, эти санкции отразятся и на экономике Германии. Однако Шольц также заверил, что Европа и США согласовали ответ на случай нового нападения России на Украину.

Другое важное заявление Принятия новых членов в НАТО на повестке дня нет, – Шольц

Канцлер Германии призвал "избавиться от иллюзий" в отношении антироссийских санкций

Немецкий глава федерального правительства Олаф Шольц прокомментировал вероятность введения новых санкций против России, если та открыто нападет на Украину в 2022. О такой угрозе уже несколько месяцев предупреждают разведки разных стран.

Шольц, в частности, призвал избавиться от иллюзий по поводу того, что могут быть какие-то санкции, которые не повлияют на немецкую экономику.

Никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут иметь для нас последствия,

– сказал Шольц.

Также, по его словам, на вероятную новую российскую агрессию надо отвечать "пропорционально": "Нужно будет принять такие меры, которые будут иметь наибольший эффект против нарушителей наших принципов".

Напомним: на пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден оговорился о чем-то похожем. Мол, НАТО еще не знает, как будет действовать, если произойдет "незначительное вторжение" России в Украину.

На что Президент Украины Владимир Зеленский ответил: "Не бывает незначительных агрессий и маленьких народов".

Отметим, Олаф Шольц особо подчеркнул: все же "европейцы согласовали с американским правительством, что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену".

Кстати, недавно между Германией и США возникло дипломатическое недоразумение:

В Spiegel написали, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался встречаться с Джо Байденом.

Впрочем, в США такие сообщения немедленно опровергли.

В то же время Германия продолжает стоять на позиции, которая не нравится Украине – она не хочет поставлять нам оружие. На что в МИДе ответили: "Украинцы десятилетиями это будут помнить".