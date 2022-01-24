Євросоюз повністю підтримує Україну та готує санкції проти Росії. Про це заявив керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зверніть увагу ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України, – Боррель

Євросоюз готує санкції

Жозеп Боррель заявив, що на засіданні 24 січня глави МЗС країн Євросоюзу не розглядатимуть питання введення санкцій проти Росії. Водночас у ЄС продовжують працювати над пакетом обмежень проти Росії.

На даний час ми розробляємо потужний пакет санкцій, але сьогодні нічого конкретного не ухвалять, тому що процес іде. Будьте впевнені, все буде готово за потреби,

– наголосив Боррель.

Загалом засідання ради глав МЗС буде присвячене безпековій ситуації у світі, зокрема у Європі. Під час обговорення загрози російського вторгнення до України у форматі відеозв'язку доєднається держсекретар США Ентоні Блінкен.

США поки не вводитимуть санкції проти Росії

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не вводитимуть санкції проти Росії до можливого вторгнення до України.

Блінкен переконаний, що загроза санкцій стримуватиме російську агресію проти України. Однак якщо ввести обмеження проти Кремля зараз – Захід втратить механізм стримування загрози війни.

До теми пропонуємо сюжет про евакуацію дипломатів з України: дивіться відео