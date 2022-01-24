Все, что происходит, выносят на усмотрение граждан. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

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Система оповещения – это не рупор

По словам политика, система оповещения действует не так, как это было когда-то. Она не звучит рупором на весь город.

У нас есть система оповещения, которая работает совершенно другим способом. В случае необходимости, она есть в абсолютно рабочем состоянии. Специалисты постоянно ее проверяют,
– сказал Данилов.

Он также в очередной раз подчеркнул, что власть не хочет раздувать эту ситуацию и пугать общество.

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