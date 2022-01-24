Все, что происходит, выносят на усмотрение граждан. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания.

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Система оповещения – это не рупор

По словам политика, система оповещения действует не так, как это было когда-то. Она не звучит рупором на весь город.

У нас есть система оповещения, которая работает совершенно другим способом. В случае необходимости, она есть в абсолютно рабочем состоянии. Специалисты постоянно ее проверяют,

– сказал Данилов.

Он также в очередной раз подчеркнул, что власть не хочет раздувать эту ситуацию и пугать общество.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России у границ: последние новости

Если Владимир Путин предпримет полномасштабную атаку против Украины, то получит четкую реакцию Запада. А именно так называемые "санкции из ада", о чем было заявлено давно.

Президент Владимир Зеленский 24 января выступил с обращением к украинцам после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он уверял, что ситуация находится под контролем.

Алексей Данилов заявлял, что Россия не может напасть на Украину в ближайшее время. СНБО не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.

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