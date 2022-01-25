В адміністрації президента США підвели підсумки переговорів. Там підкреслили, що всі без виключення лідери висловили занепокоєння ескалацією з боку Росії.
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Учасники переговорів:
- Урсула фон дер Ляєн – голова Європейської Комісії,
- Шарль Мішель – голова Європейської Ради,
- Еммануель Макрон – президент Франції,
- Олаф Шольц – канцлер Німеччини,
- Маріо Драгі – прем'єр-міністр Італії,
- Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО,
- Анджей Дуда – президент Польщі,
- Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії.
Україна – головна тема
Усі лідери підтвердили свою постійну стурбованість через нарощування російської військової потужності біля кордонів України. Вони висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.
Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості й розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах,
– мовиться в релізі Білого дому.
Також учасники "зустрічі" обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема підготовку до накладення на Росію масштабних економічних санкцій за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.
Ескалація з Росії
- За останніми даними, Росія скупчила біля українських кордонів близько 120 тисяч своїх військ. Втім, секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що для України "це – не новина".
- Серед озброєння біля кордонів України є зокрема 36 російських "Іскандерів". У зоні їхнього враження українська столиця – Київ.
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