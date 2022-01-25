В адміністрації президента США підвели підсумки переговорів. Там підкреслили, що всі без виключення лідери висловили занепокоєння ескалацією з боку Росії.

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Учасники переговорів:

  • Урсула фон дер Ляєн – голова Європейської Комісії,
  • Шарль Мішель – голова Європейської Ради,
  • Еммануель Макрон – президент Франції,
  • Олаф Шольц – канцлер Німеччини,
  • Маріо Драгі – прем'єр-міністр Італії,
  • Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО,
  • Анджей Дуда – президент Польщі,
  • Борис Джонсон – прем'єр-міністр Великої Британії.

Україна – головна тема

Усі лідери підтвердили свою постійну стурбованість через нарощування російської військової потужності біля кордонів України. Вони висловили підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості й розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах,
– мовиться в релізі Білого дому.

Також учасники "зустрічі" обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема підготовку до накладення на Росію масштабних економічних санкцій за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО.

Ескалація з Росії

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