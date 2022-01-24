Водночас ворожі літаки-розвідники літають вздовж кордону та над Чорним й Азовським морями втричі частіше, ніж минулого року в цей період. Про це генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, перебуваючи на військовій базі у Попасні поблизу лінії фронту.

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Росія розмістила 54 бойові тактичні групи, у тому числі 36 балістичних ракет середньої дальності "Іскандер". Деякі з яких розташовані в зоні дії Києва,

– сказав командувач.

До слова, "Іскандер" належить до сімейства балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля.