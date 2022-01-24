Коли український прапор висітиме вдовж кордону з Росією, це означатиме нашу перемогу. Про це командувач ООС Олександр Павлюк заявив у інтерв'ю.

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Як виглядатиме перемога Путіна

Водночас генерал-лейтенант також розповів, що саме означатиме перемогу Кремля. За даними розвідки, Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити 8 ключових регіонів на Сході країни. Мовиться зокрема й про Дніпро, Одесу та Харків.

Коли агресор позбавить Києва основного військового і промислового потенціалу, а також виходу до Чорного моря – ми програємо.

Росіяни розглядають різні варіанти. Їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на Сході. Вони хочуть поранити всю країну і через це поранення маніпулювати Україною, як їм заманеться,

– розповів Павлюк.

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Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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