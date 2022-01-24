Когда украинский флаг будет висеть вдоль границы с Россией, это будет означать нашу победу. Об этом командующий ООС Александр Павлюк заявил в интервью.

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Как будет выглядеть победа Путина

В то же время генерал-лейтенант также рассказал, что именно будет означать победу Кремля. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке страны. Говорится в том числе и о Днепре, Одессе и Харькове.

Если агрессор лишит Киева основного военного и промышленного потенциала, а также выхода к Черному морю – мы проиграем.

Россияне рассматривают разные варианты. Их не устроят только Донецк и Луганск на Востоке. Они хотят ранить всю страну и через это ранение манипулировать Украиной, как им заблагорассудится,

– рассказал Павлюк.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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