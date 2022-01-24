Когда украинский флаг будет висеть вдоль границы с Россией, это будет означать нашу победу. Об этом командующий ООС Александр Павлюк заявил в интервью.
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Как будет выглядеть победа Путина
В то же время генерал-лейтенант также рассказал, что именно будет означать победу Кремля. По данным разведки, Россия может атаковать с нескольких направлений и захватить 8 ключевых регионов на востоке страны. Говорится в том числе и о Днепре, Одессе и Харькове.
Если агрессор лишит Киева основного военного и промышленного потенциала, а также выхода к Черному морю – мы проиграем.
Россияне рассматривают разные варианты. Их не устроят только Донецк и Луганск на Востоке. Они хотят ранить всю страну и через это ранение манипулировать Украиной, как им заблагорассудится,
– рассказал Павлюк.
Последние новости о возможном нападении России на Украину
- 24 января иностранные государства начали сообщать об эвакуации своих дипломатов и их семей из Украины. Речь идет о Великобритании, США и Австралии. В то же время Япония призвала своих граждан немедленно покинуть территорию нашей страны.
- Кстати, в МИД Украины считают такое решение преждевременным, потому что в последнее время не наблюдали ухудшения безопасностной ситуации.
- 24 января Совет национальной безопасности и обороны соберется на первое в 2022 году заседание, чтобы обсудить внутренние и внешние угрозы.
- Несмотря на угрозу вторжения России США не будут вводить санкции, пока агрессор все же не нападет на нашу страну. Мол, так Вашингтон потеряет "эффект сдерживания".
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