Наразі Бен Воллес перебуває у Європі з робочим візитом. Головна мета поїздки – скоординувати дії з союзниками для стримування Росії та підтримки України.

До теми Мер Маріуполя у коментарі Financial Times заявив, що "Захід нагнітає ситуацію"

Невдовзі британський міністр зустрінеться у Москві з російським колегою Сергієм Шойгу. Водночас Воллес зазначив, що "не має оптимізму" у тому, що Володимира Путіна вдасться стримати від агресії.

Міністр закликав інші країни допомогти Україні

Урядовець наголосив, що реакція Великої Британії на демонстрацію сили Кремлем була "рішучішою, ніж у багатьох інших". Воллес намагається переконати колег з інших країн також підтримувати Україну постачанням зброї.

Міністр зазначив, що добудований, але не сертифікований російський газопровід "Північний потік-2" є одним з ключових факторів тиску на Кремль.

Зверніть увагу! Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон казав, що його країна посилить війська НАТО у Східній Європі, якщо Росія піде у наступ. Політик запевнив, що Захід дасть відповідь на будь-яку атаку проти України. Мовиться про "жорсткіші, ніж були раніше" санкції.

Як країни допомагають Києву

Це може вас зацікавити – Путін хоче бути в центрі уваги: відео