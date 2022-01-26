Відповідну заяву зробив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він також наголосив, що його країна співпрацює зі США та союзниками в Європі, аби запобігти ескалації та покарати Москву санкціями.

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Британія може посилити війська Альянсу в Європі

Політик заявив, що країни Заходу в унісон дадуть відповідь на будь-яку атаку Росії на Україну. Зокрема, через санкції, "жорсткіші, ніж були раніше". Союзники, за словами Джонсона, домовилися якнайшвидше допрацювати обмеження, аби максимально посилити їхній стримувальний ефект.

Він також нагадав, що британська армія очолює бойову групу НАТО в Естонії.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми плануємо зробити свій внесок у будь-яке нове розгортання сил НАТО для захисту наших союзників у Європі,

– запевнив Джонсон.

Прем'єр-міністр Британії засудив Москву за те, що вона скерувала на кордон з Україною понад 100 тисяч своїх військових.

Політик попередив, що у випадку вторгнення в Україну Володимир Путін зіткнеться із "запеклим" опором українців. А також додав, що від такої катастрофи ніхто не виграє.

Допомога Україні від Британії: що відомо

Два транспортні літаки RAF C-17 Королівських повітряних сил Великої Британії доставили в Україну протитанкові засоби. Крім того, військові, які перебували на борту літаків, залишилися на українській території, аби навчати своїх колег.

Згодом у країні заявили, що готові надати Україні більше зброї, щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

На тлі російської загрози Лондон анонсував створення нового союзу з Києвом та Варшавою.

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