Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що Росія зібрала достатньо військ біля України для війни, під час якої вона спробує захопити Київ.

Важливо "Санкції будуть миттєві": що чекає Росію у випадку нападу

Джонсон озвучив ймовірний кремлівський план

Тому сили НАТО переводять збройні сили в режим очікування для потенційного нападу. Джонсон зазначив, що розвідці відомо: біля кордонів України перебуває 60 російських бойових груп. Саме це, за словами політика, є "планом блискавичної війни, яка може навіть "знищити Київ".

Це був би катастрофічний крок,

– наголосив Джонсон.

Він додав, що реакція на бцль-яке вторгнення "буде болісною, насильницькою і кривавою". Він попередив, що росіяни повинні розуміти – це може бути "нова Чечня".

Загроза нападу Росії: останні новини