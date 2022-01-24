Данілова, запитали, чи розглядає Україна у разі нападу Москви можливість ударів по російській інфраструктурі і воєнним об'єктам. Політик відповів, що у влади є чітке розуміння, чим будуть займатись.

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Можливості у нас є. Чи вистачає нам цих можливостей - можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати,

– наголосив Данілов.

Ба більше, він додав, що Україна має те, чого немає в Росії.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Останнім часом повідомлень про загрозу нападу Росії побільшало. Командувач ООС Олександр Павлюк зазначив, що Росія може атакувати з кількох напрямків. За його словами, Москва хоче захопити 8 ключових регіонів на східному та південному напрямку. Мовиться, зокрема, і про міста Дніпро, Харків та Одесу.

Низка країн вже почала відкликати своїх дипломатів з української території та евакуювати їхні сім'ї. Також вони рекомендують громадянам не відвідувати Україну.

Тим часом, західні партнери допомагають Україні з озброєнням. Наприклад, 18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія – 2 тисячі протитанкових гранатометів. США теж погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. 23 січня до України прибула друга партія зброї з США, тобто 80 тонн летального озброєння.

Литва та Латвія також надали нам американські ракетні комплекси Stinger.

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