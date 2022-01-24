Данилова спросили, рассматривает ли Украина в случае нападения Москвы возможность ударов по российской инфраструктуре и военным объектам. Политик ответил, что у власти есть четкое понимание, чем будут заниматься.

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Возможности у нас есть. Хватает ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее, чем армия РФ, но это не значит, что мы не будем воевать,

– подчеркнул Данилов.

Более того, он добавил, что Украина имеет то, чего нет у России.

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