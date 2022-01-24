Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Россия собрала достаточно войск возле Украины для войны, во время которой она попытается захватить Киев.

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Джонсон озвучил кремлевский план

Поэтому силы НАТО переводят вооруженные силы в режим ожидания для потенциального нападения. Джонсон отметил, что разведке известно: возле границ Украины находится 60 российских боевых групп. Именно это, по словам политика, является "планом молниеносной войны, которая может даже "уничтожить Киев".

Это был бы катастрофический шаг,

– подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что реакция на любое вторжение "будет мучительной, насильственной и кровавой". Он предупредил, что россияне должны понимать – это может быть "новая Чечня".

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