Свої думки щодо ситуації з можливим подальшим нападом Росії на Україну Бойченко висловив у коментарі виданню. Він не розуміє стурбованості міжнародної спільноти.

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Мер Маріуполя про "нагнітання Заходу"

Немає ознак зростання активності наших східних друзів (Росії – 24 канал). Я думаю, що наші друзі-політики (на Заході – 24 канал) нагнітають ситуацію,

– заявив мер Маріуполя.

За словами Бойченка, це частина переговорів і "всі хочуть пограти м'язами". Мовляв, війна розгортається на телебаченні та в соціальних мережах. Однак справжніх загроз для реальної війни політик чомусь не бачить.

До слова, Маріуполь розташований неподалік лінії розмежування на Донбасі.

Війська Росії під українськими кордонами: основне

Офіційний Вашингтон переконаний, що Росія збирається напасти на Україну до середини лютого. Закордонні партнери пропрацьовують різні сценарії.

Наразі біля кордону України перебувають приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.

Білий дім готує чергові санкції проти Росії на випадок військової агресії. Експортні обмеження можуть суттєво нашкодити російській промисловості.

Володимир Зеленський 25 січня закликав українців не панікувати й запевнив, що ситуація на кордоні під контролем.

Багато країн світу допомагають Києву зі зброєю.

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