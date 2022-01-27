Свои мысли относительно ситуации с возможным дальнейшим нападением России на Украину Бойченко высказал в комментарии изданию. Он не понимает обеспокоенности международного сообщества.

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Мэр Мариуполя о "нагнетании Запада"

Нет признаков роста активности наших восточных друзей (России – 24 канал). Я думаю, что наши друзья-политики (на Западе – 24 канал) нагнетают ситуацию,

– заявил мэр Мариуполя.

По словам Бойченко, это часть переговоров и "все хотят поиграть мускулами". Мол, война разворачивается на телевидении и в социальных сетях. Однако настоящих угроз для реальной войны политик почему-то не видит.

К слову, Мариуполь расположен недалеко от линии разграничения на Донбассе.

Войска России под украинскими границами: основное

Официальный Вашингтон убежден, что Россия собирается напасть на Украину до середины февраля. Зарубежные партнеры прорабатывают разные сценарии.

Сейчас у границы Украины находятся примерно 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.

Белый дом готовит очередные санкции против России на случай военной агрессии. Экспортные ограничения могут существенно навредить российской промышленности.

Владимир Зеленский 25 января призвал украинцев не паниковать и заверил, что ситуация на границе под контролем.

Многие страны мира помогают Киеву с оружием.

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